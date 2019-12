Frauduleuze apps smeren ongemerkt sms-diensten aan

Nieuws|Bij de Consumentenbond regent het klachten over ongewenste sms-abonnementen van ZigZagfone. Consumenten worden ongemerkt abonnee door het downloaden van een – niet aan het spel gelieerde - app. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat meer apps worden ingezet voor deze sms-fraude.

In vijf maanden tijd ontving de Consumentenbond meer dan 200 klachten van consumenten die tot hun schrik vast bleken te zitten aan een sms-abonnement, waar ze niet om hadden gevraagd. Klagers kwamen er vaak pas na maanden achter dat er wekelijks €7,50 van hun rekening wordt afgeschreven voor een sms-dienst van Zigzagfone. Vaak betreft het kinderen die niet in de gaten hebben dat ze een abonnement zijn aangegaan. Het abonnement wordt ‘binnen gehaald’ door apps als Color Camera en Lovely Locker, die worden aangeboden via advertenties op Facebook en Instagram. Consumenten diezo’n app gebruiken, worden onder water stiekem geabonneerd op een sms-dienst.

Google Play Store

Uit een snelle scan voor de Digitaalgids van de Consumentenbond, kwamen meer frauduleuze apps in de Play Store naar boven drijven: DDplayer, Yes Star, Lovely Locker, Cute Camera en Pretty Pictures. Na melding van de Consumentenbond haalde Google deze foute apps uit de Play Store. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is goed dat de apps zijn verwijderd, maar Googles controle moet echt veel beter: sommige apps stonden al maanden online, inclusief negatieve gebruikersreviews.’

Bluetiq betaalt terug

Het bedrijf achter ZigZagfone, Bluetiq, zegt zich te houden aan de regels van de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten (SGMD) en wijst beschuldigend naar ‘online publishers’. Zij moeten de Bluetiqs sms-diensten promoten. Sommige publishers plaatsen echter geen advertenties, maar zetten frauduleuze apps in om consumenten zonder hun medeweten aan te melden voor een sms-abonnement. Na aandringen van de Consumentenbond, stopt Bluetiq nu met advertenties via derden en betaalt alle klanten het afgeschreven geld terug. De SGMD heeft alle Nederlandse sms-dienstaanbieders met klem verzocht de partijen die hun diensten promoten, goed in de gaten te houden.

De Consumentenbond adviseert consumenten om voor het downloaden van een app, de reviews en de permissies te checken. Via Payinfo.nl kunnen consumenten kunnen zich voor (alle) betaalde sms-diensten afmelden.

Meer informatie en tips over sms-fraude met Android apps