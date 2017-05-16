Geen kinderreclame voor voeding buiten Schijf van Vijf

Babs van der Staak WoordvoerderGepubliceerd op:16 mei 2017
Dit onderzoek 'Kindermarketing: Criteria Reclamecode voor Voedingsmiddelen vergeleken met de Richtlijnen Schijf van Vijf (pdf) werd vrijdag 12 mei gepubliceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Politiek en overheid zijn nu aan zet om te zorgen voor scherpere regelgeving.
De Alliantie maakt zich er hard voor kinderen te beschermen tegen de kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. Deze marketing draagt namelijk in belangrijke mate bij aan de dik makende omgeving waarin kinderen opgroeien en beïnvloedt hun voedingspatroon negatief. De huidige regels van de voedingsindustrie laten te veel ruimte voor kindermarketing voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs.
De huidige regels omtrent marketing richting kinderen zijn opgesteld door de voedingsindustrie en vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV), zonder steun van de Alliantie. De Alliantie ziet hiaten in de RVV en ziet dit ook terug in de conclusies van het Voedingscentrum:
Lees het volledige position paper 'Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen: mag het gezonder?!' en bekijk het filmpje op stopkindermarketing.nl.
De Alliantie is genomineerd voor de Kinderrechten Award 2017.
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding heeft nu 18 partners: de AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, UNICEF Nederland, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.
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