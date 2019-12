Geen kinderreclame voor voeding buiten Schijf van Vijf

Nieuws|Kinderen moeten beter beschermd worden tegen kinderreclame voor voedingsmiddelen die buiten de Schijf van Vijf vallen. De 'Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding', waar de Consumentenbond partner van is, ziet dit bevestigd in de uitkomsten van het laatste onderzoek van het Voedingscentrum.

Dit onderzoek 'Kindermarketing: Criteria Reclamecode voor Voedingsmiddelen vergeleken met de Richtlijnen Schijf van Vijf (pdf) werd vrijdag 12 mei gepubliceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Politiek en overheid zijn nu aan zet om te zorgen voor scherpere regelgeving.

Wat doet de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding?

De Alliantie maakt zich er hard voor kinderen te beschermen tegen de kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. Deze marketing draagt namelijk in belangrijke mate bij aan de dik makende omgeving waarin kinderen opgroeien en beïnvloedt hun voedingspatroon negatief. De huidige regels van de voedingsindustrie laten te veel ruimte voor kindermarketing voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs.

De huidige regels omtrent marketing richting kinderen zijn opgesteld door de voedingsindustrie en vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV), zonder steun van de Alliantie. De Alliantie ziet hiaten in de RVV en ziet dit ook terug in de conclusies van het Voedingscentrum:

De voedingscriteria van de RVV zijn met name opgesteld voor categorieën van bewerkte producten, die meestal niet in de Schijf van Vijf vallen. Dit betekent dat het niet de voedingsmiddelengroepen zijn die volgens de Gezondheidsraad bijdragen aan het verminderen van ziekterisico.

Het betreft voedingsmiddelen die slechts in heel beperkte mate passen in een gezond voedingspatroon.

De voedingscriteria bevatten vaak meer zout, suiker en verzadigd vet en minder essentiële voedingsstoffen dan producten die wel in de Schijf van Vijf vallen.

Kinderen kunnen beter beschermd worden tegen reclame voor producten die buiten de Schijf van Vijf staan door striktere voedingscriteria in te voeren.

Het standpunt van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Lees het volledige position paper 'Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen: mag het gezonder?!' en bekijk het filmpje op stopkindermarketing.nl .

De Alliantie is genomineerd voor de Kinderrechten Award 2017.

Partners van Alliantie Stop kindermarketing

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding heeft nu 18 partners: de AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, UNICEF Nederland, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.

