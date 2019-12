Medische internetinformatie zet consumenten mogelijk op verkeerde been

Nieuws|Uit een praktijkproef van de Consumentenbond blijkt dat het niet eenvoudig is om de juiste medische diagnose te stellen op basis van informatie op het internet. Eén op de vijf deelnemers komt met hun zoekopdracht op een verkeerde aandoening uit.

Na een zoektocht op internet diagnosticeren sommige van de 115 panelleden het Carpale tunnelsyndroom (geeft tintelingen in vingers, krachtverlies en soms pijn) onterecht als artrose, een tennisarm en zelfs de ziekte van Parkinson of de eerste verschijnselen van multiple sclerose. Ook bij een onschuldige draaiduizeligheid, veroorzaakt door een soort gruis in het evenwichtsorgaan (BPPD) komen de proefpersonen op allerlei foutieve diagnoses uit zoals lage bloeddruk, zuurstoftekort en een alcoholprobleem.

Wie medische informatie niet goed interpreteert of verkeerde adviezen aantreft op internet, kan de ernst van de situatie onderschatten. Patiënten kunnen zelf op een verkeerde manier aan het dokteren slaan in plaats van een arts te bezoeken. Het is daarom belangrijk om betrouwbare medische sites te raadplegen.

Resultaten enquête

Meer dan 4500 panelleden (80%) van de Consumentenbond (18-96 jaar) gebruikt internet als bron van medische informatie. 57% doet dat om erachter te komen wat zij zelf aan bepaalde klachten kunnen doen. Anderen willen meer weten over bepaalde behandelingen (44%) of het gebruik van geneesmiddelen (34%). Ook ervaringen lezen van anderen is voor velen reden om het internet op te gaan (30%).

Ruim een kwart van de panelleden besluit hun probleem zelf op te lossen met zelfzorgmiddelen of door hun leefstijl aan te passen. Op basis van de gevonden informatie gaat 1 op de 3 panelleden naar de huisarts en vertellen de huisarts ook over de zoektocht op internet. Maar liefst 80% van hen kreeg een positieve reactie van de huisarts. Slechts 5% van de patiënten krijgt een negatieve reactie van de arts.

De Consumentenbond deed dit onderzoek in samenwerking met de faculteit Huisartsengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De onderzoekers van deze faculteit zullen de resultaten verder analyseren en in een wetenschappelijk tijdschrift publiceren.

Lees het volledige artikel uit de Consumentengids (pdf, alleen voor leden).