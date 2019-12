Meeste en beste supermarktaanbiedingen bij Albert Heijn

De supermarkt die met de normale prijzen aan de dure kant is, scoort juist met zijn aanbiedingen als beste. Zowel voor de A-merken, huismerken als verse producten heeft Albert Heijn de meeste aanbiedingen per week. Ook is de gemiddelde 34% korting die consumenten daarmee krijgen, de hoogste van alle 9 onderzochte supermarktketens.

1150 aanbiedingen

Gemiddeld heeft Albert Heijn elke week zo’n 1150 van de 30.000 artikelen uit het assortiment in de aanbieding. Dat kan per filiaal verschillen, maar ze staan allemaal online. Hoogvliet en Jumbo delen de tweede plaats met 600 aanbiedingen die minimaal één week in de aanbieding zijn. Boni, Deka en Dirk hebben de minste aanbiedingen: ongeveer 300. Jumbo biedt bij alle producten de laagste korting, variërend van 22 tot 25%.

Honderden euro’s besparen

Door alleen aanbiedingen te kopen, kunnen consumenten gemiddeld 31% besparen op hun supermarktaankopen. Gemiddeld wordt er per huishouden ruim €90 per week in supermarkten uitgegeven, dus dit kan jaarlijks ruim €1400 besparing opleveren. Ook als consumenten alleen de dure en lang houdbare producten zoals wasmiddelen, vaatwastabletten en luiers in de aanbieding kopen, scheelt dat al snel honderden euro’s per jaar.

De volledige onderzoeksresultaten staan in de Consumentengids van november 2017. Lees het artikel Hallo AH, dag Jumbo (pdf).

