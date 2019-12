Naschrift bij ‘Intieme gegevens te grabbel’

Nieuws|In het artikel 'Intieme gegevens te grabbel', gepubliceerd in de Consumentengids van februari 2017, wordt het Trimbos instituut in verband gebracht met de omgang met persoonsgegevens en cookies op de websites minderdrinken.nl, kleurjeleven.nl, psyfit.nl en zelfhulpwijzer.nl. De zelftests op deze sites zijn door Trimbos ontwikkeld, maar de websites zijn niet van Trimbos en Trimbos is niet betrokken bij en niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op en de beveiliging en het privacy- en cookiebeleid van deze websites.

In het artikel 'Intieme gegevens te grabbel', dat is gepubliceerd in de Consumentengids van februari 2017 (pagina 24-25), wordt het Trimbos instituut in verband gebracht met de omgang met persoonsgegevens en cookies op de websites minderdrinken.nl, kleurjeleven.nl, psyfit.nl en zelfhulpwijzer.nl. De zelftests op deze sites zijn door Trimbos ontwikkeld, maar de websites zijn niet van Trimbos en worden geëxploiteerd door een andere partij, New Health Collective. Trimbos is niet betrokken bij en niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op en de beveiliging en het privacy- en cookiebeleid van deze websites.

Naar aanleiding van ons onderzoek heeft Trimbos direct contact opgenomen met New Health Collective. New Health Collective heeft Trimbos laten weten dat de reclame tracking technologie (cookies) onmiddellijk is verwijderd. Voor alle sites zijn inmiddels https-certificaten geïnstalleerd en zijn de privacyverklaringen aangepast.

