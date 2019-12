Niet blindstaren op laagsteprijsgarantie hotelketens

Hotelketens maken het consumenten niet makkelijk om een laagsteprijsgarantie ook daadwerkelijk te krijgen. In de algemene voorwaarden staan veel beperkingen.

Zo moet de kamer niet alleen vergelijkbaar zijn, maar volgens sommige hotelketens ook identiek omschreven. Soms moet het aanbod elders in dezelfde valuta zijn en mogen de condities van de goedkopere kamer niet beter zijn. Het kan zo gebeuren dat op een site van een online reisbureau een kamer mèt ontbijt voor dezelfde prijs of goedkoper wordt aangeboden dan de kamer zonder ontbijt bij het hotel. Volgens de Consumentenbond is dat echt de omgekeerde wereld.

Opmerkelijk prijsverschil

De Consumentenbond testte de prijsgarantie van 10 hotelketens en van online reisbureau Travelocity (onderdeel van Expedia). In alle gevallen werden dezelfde kamers elders goedkoper gevonden, met soms opmerkelijke prijsverschillen. Zo stond de goedkoopste kamer in het Sofitel in Brussel voor €135 met ontbijt op de site van online reisbureau Destinia, terwijl op de hotelwebsite de goedkoopste kamer €413 kost, zònder ontbijt.

Loze beloftes

Wanneer consumenten ergens anders een voordeligere aanbieding vinden, moeten zij die binnen enkele uren aan de hotelketen laten zien. De bedrijven zelf daarentegen, nemen vaak de tijd. IHG, het moederbedrijf van Crowne Plaza, Holiday Inn en Intercontinental meldt ‘binnen 24 werkdagen’ te reageren. De meeste hotels houden zich uiteindelijk aan hun belofte en passen het tarief aan.

Een uitzondering is Choice hotels - dat ineens meldt niet mee te doen met de prijsgarantie - ondanks de Lowest Price Guarantee-logo’s waarmee ze bezoekers van hun website bestoken. Accor past de prijs weliswaar aan, maar geeft niet de beloofde extra 10% korting.

De beloftes van ‘Beste prijzen’ van Golden Tulip en Fletcher Hotels blijken weinig waard, omdat zij per geval bekijken wat zij kunnen betekenen indien er elders een lagere prijs is gevonden.

Het hele onderzoek is te lezen in het artikel uit de Reisgids van juli/augustus 2017 (pdf).