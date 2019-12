Nieuwe test jodium in zeewierburger

In de Consumentengids van november is, als onderdeel van een test vleesvervangers, te lezen dat The Dutch Weedburger zoveel jodium bevat dat dit mogelijk ongezond is. De Consumentenbond heeft hiervan melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die heeft inmiddels een eigen onderzoek afgerond. Volgens de NVWA bevat de zeewierburger op dit moment nog slechts een derde van de door de Consumentenbond gemeten hoeveelheid jodium.

Wellicht is de eerder geconstateerde hogere hoeveelheid jodium een incident geweest. De Consumentenbond heeft daarom opnieuw een test ingezet om er zeker van te zijn, dat de zeewierburger nu een structureel lagere (en daarmee veilige) hoeveelheid jodium bevat. Zodra deze resultaten bekend zijn zal daar in de Consumentengids melding van gemaakt worden.

Update 23 november 2017

De hertest van de Consumentenbond in november laat zien dat het jodiumgehalte van The Dutch Weedburger nu wel acceptabel is. Deze uitkomst komt overeen met de uitgevoerde meting van de NVWA. De mogelijk ongezonde hoeveelheid jodium die de Consumentenbond in juli 2017 aantrof in de burger lijkt daarmee inderdaad een incident te zijn geweest.