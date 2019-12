Brief aan de EU: Consumentenbeleid in het hart van Europa

Nieuws|Op 9 mei 2017, 67 jaar nadat Robert Schuman de basis voor de oprichting van de Europese Unie (EU) legde, zullen consumentenorganisaties in Europa, waaronder de Consumentenbond, een ingezonden brief sturen aan de Europese leiders. De boodschap: zet consumenten in het hart van de toekomst van Europa.

In die brief aan de EU-leiders pleiten de Consumentenbond en collega-organisaties in Europa in de geest van Robert Schuman en in het licht van vandaag (politieke crises, Brexit) voor een nauwe samenwerking en eenheid en herstel van het vertrouwen van consumenten in Europa. ‘Wees weer moedig, en zet consumenten in het hart van de toekomst van Europa', aldus de consumentenorganisaties in hun brief.

Door een steeds grotere aanbod van producten en steeds meer mogelijkheden en keuzes, kregen consumenten in de na-oorlogse jaren steeds meer behoefte aan betrouwbaar en onafhankelijk advies. Bij het kopen van een koelkast, bij het zoeken van een wasmachine, en later ook bij verzekeringen of hypotheken.

De noodzaak voor bescherming van consumenten tegen oneerlijke praktijken werd groter omdat producten en diensten niet alleen meer uit het eigen land kwamen en dus niet meer onder de nationale wetgeving geregeld kon worden.

Beschermende regels

In 1975 is het Europese consumentenprogramma goedgekeurd. En daarna volgden veel beschermende maatregelen en wetten. Bijvoorbeeld:

Europese eisen voor etiketten op voedingsmiddelen waardoor je weet wat erin zit.

Hygiëne- en veiligheidseisen aan voedselleveranciers; van de boer tot de supermarkt.

Een EU-breed alarmeringssysteem onveilige levensmiddelen en producten uit de handel kunnen worden genomen.

Recht op bijstand en financiële compensatie voor reizigers bij vertraging van een vlucht.

Bescherming bij online aankopen.

Privacynormen bij internetten.

Lagere roamingtarieven bij internetten buiten het eigen land.

