Openheid over provisie bij schadeverzekeringen moet in de wet

Nieuws|Bemiddelaars in schadeverzekeringen moeten hun klanten actief gaan informeren over de hoogte van de provisies die ze krijgen. De Consumentenbond roept de minister van Financiën op die verplichting in de wet op te nemen.

In 2018 wordt een nieuwe Europese richtlijn, de Insurance Distribution Directive, ingevoerd die onder andere regels stelt voor de manier waarop financiële dienstverleners consumenten informeren. De richtlijn stelt dat financieel dienstverleners transparant moeten zijn over de wijze van beloning en - wanneer consumenten erom vragen - ook over de hoogte.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voorgesteld om in Nederland een stap verder te gaan en in de invoeringswet voor de richtlijn vast te leggen dat bemiddelaars in schadeverzekeringen altijd inzicht moeten geven in de hoogte van de provisies, dus niet alleen als de klant er om vraagt. De Consumentenbond steunt het pleidooi van de toezichthouder.

Provisieverbod

Voor bemiddelaars van complexe financiële producten - zoals hypotheken en uitvaartverzekeringen - geldt een provisieverbod. Bemiddelaars van schadeverzekeringen mogen wél provisie ontvangen. Ze zijn echter nu nog niet verplicht om uit zichzelf hun klanten te informeren over de hoogte van die provisie.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dat is een onwenselijke situatie. We weten dat consumenten zelf niet vragen hoeveel provisie een bemiddelaar krijgt, terwijl dat wel waardevolle informatie kan zijn. Een klant kan daarmee mogelijk inschatten in hoeverre de bemiddelaar het belang van de aanbieder meeweegt in het advies.’