Oproep aan informateur voor aanpak bewerkte voedingsmiddelen

In een brief aan informateur Schippers vragen Consumentenbond, Diabetes Fonds, Hartstichting, Nederlandse Hypertensie Vereniging en de Nierstichting de aandacht van de partijen in het regeringsinformatieproces voor een belangrijke oorzaak van verschillende chronische ziekten gerelateerd aan voeding: de toevoeging van te veel zout, verzadigd vet en suiker in bewerkte voedingsmiddelen.

In Nederland hebben zo'n 1,5 miljoen mensen een chronische ziekte gerelateerd aan voeding. Volgens de afzenders van de brief (pdf) is een intensievere aanpak nodig om voedingsmiddelen gezonder te maken. Onnodig veel zout, verzadigd vet en suiker is een belangrijke veroorzaker van het ontstaan van chronische ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten, chronische nierschade en kanker. Consumenten kunnen onmogelijk voldoen aan de aanbevelingen voor gezonde voeding van de Gezondheidsraad omdat zij weinig keuzevrijheid hebben. De consumenten- en gezondheidsorganisaties willen dat:

de nieuwe minister van VWS de regie neemt op reductietargets, naar voorbeeld van Groot-Brittannië (op vermindering van zout en suiker);

de adviezen van de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) bindend gemaakt worden.

Intensievere aanpak

Met het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (2014) werd een goede stap gezet met de producenten van voedingsmiddelen. Maar de afzenders van de brief maken zich ernstig zorgen over de ambities en het tempo van de deelplannen binnen het Akkoord. De Wetenschappelijk Adviescommissie (WAC), die de reductievoorstellen van de voedingsmiddelenindustrie per productcategorie beoordeelt, beoordeelde deze tot nu toe als ‘zwak, ‘gering’ of ‘matig’ ambitieus. De consumenten- en gezondheidsorganisaties concluderen dat de ambities van het Akkoord niet zullen worden waargemaakt met de huidige werkwijze. Ze benadrukken de noodzaak van een intensievere aanpak om zo een belangrijke oorzaak van chronische ziekten aan te pakken.

