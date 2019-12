Nieuwe tv-serie KoopKracht van start

Nieuws|Regionale omroep NH produceert samen met de Consumentenbond een nieuwe serie KoopKracht. In het tv-programma neemt presentatrice Krista Arriëns consumenten mee door het soms ondoordringbare woud van producten, diensten en klachten. In de eerste aflevering staat de privacy van consumenten centraal.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met KoopKracht laten we nu voor het derde seizoen een nieuw publiek kennismaken met onze diensten, testen, onderzoeken en acties. We zijn weer heel trots op het resultaat.'

In elke aflevering staat 1 onderwerp centraal. Zo zijn er afleveringen over geldzaken, privacy, garantie, voeding en zorg. Daarnaast komen ook thema’s als baby & kind, nieuw huis en reizen aan bod. In de uitzendingen vraagt de nieuwe presentatrice Krista de mening van consumenten op straat en test zij hun kennis. Ook neemt ze een kijkje achter de schermen bij verschillende testlabs en gaat ze undercover om misstanden aan het licht te brengen.

Ben jij een BN’er?

In aflevering 1 staat de vraag ‘Ben jij een BN’er?’ centraal. Hoe goed beschermen consumenten hun gegevens online? Dat valt nog vies tegen, blijkt uit een test voor KoopKracht. Verder worden inbraakpreventiecamera’s onder de loep genomen en vertelt Kathelijn, slachtoffer van ransomware, hoe ze al haar computerbestanden kwijtraakte.

KoopKracht wordt dit seizoen gepresenteerd door Krista Arriëns. Sinds november 2016 is zij een van de nieuwe gezichten van Rambam. Krista studeerde journalistiek. Na haar afstuderen werkte ze als camjo en itemregisseur voor onder andere de AVROTROS, NTR en de NOS.

Uitzendingen

AT5 zendt 3 oktober a.s. om 17.40 uur de eerste aflevering van KoopKracht uit. KoopKracht is ook te zien bij 4 andere regionale omroepen: NH, Omroep Flevoland, RTV Rijnmond en Omroep West. En lokaal bij TV Valkenburg.

Uitzenddatum en -tijdstip kunnen verschillen per omroep. Kijk voor de programmering op de regionale websites.

Op www.consumentenbond.nl/koopkracht zijn alle items terug te zien.

Bekijk op Youtube: