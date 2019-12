Runkeeper nog steeds vaag over delen gegevens

Nieuws|Runkeeper beschrijft in zijn nieuwe privacyvoorwaarden in detail welke gegevens van gebruikers het verzamelt en waarvoor, maar is erg vaag over naar welke bedrijven die informatie gaat. De Consumentenbond heeft ASICS, het bedrijf achter Runkeeper, hierop aangesproken.

ASICS, het sportkledingmerk dat de app vorig jaar heeft overgenomen, wordt vermeld als afnemer van verzamelde data, maar ook niet nader genoemde ‘gerelateerde bedrijven’. Daarnaast worden Facebook en ‘andere social media partners’, Google Maps en ‘e-mailpartners’ genoemd. Na het commentaar van de Consumentenbond liet ASICS vanuit het hoofdkantoor in Amerika weten dat zij 2 aanpassingen hebben gedaan in de privacyvoorwaarden. Het bedrijf heeft toegevoegd welke ASICS bedrijven onder de noemer ‘ASICS’ worden verstaan. Door het gebruik van vage bewoordingen zoals ‘waaronder’, kan gebruikersinformatie echter nog steeds doorgespeeld worden naar niet nader genoemde bedrijven.

Ook kunnen consumenten voortaan aangeven of ze e-mails willen ontvangen. De Consumentenbond wil dat consumenten niet alleen kunnen zeggen of ze wel of niet e-mails willen ontvangen, maar ook kunnen aangeven of Runkeeper hun gegevens sowieso voor commerciële doeleinden mag verzamelen. De Consumentenbond liet ASICS weten de aanpassingen nog onvoldoende te vinden.

Profielen

Runkeeper verzamelt veel informatie over zijn gebruikers zoals locatie, activiteiten, statusinformatie, opmerkingen en foto’s. In de nieuwe privacyvoorwaarden zegt Runkeeper ook dat ze op basis van iemands gezondheidsgegevens een inschatting maken van interesses in bepaalde gezondheidsinformatie, zoals duursporten, hardlopen, dieet en gewichtsverlies, voeding en gezond leven. Runkeeper maakt dus profielen van alle gebruikers. Consumenten met iOS 8 of Android 6 of hoger kunnen aangeven of Runkeeper toegang krijgt tot de camera, contacten, locatie en opslagruimte. Maar gebruikers kunnen niet tegenhouden dat ASICS profielen maakt op basis van bijvoorbeeld sportactiviteiten en gewicht en die deelt met andere partijen.