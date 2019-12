Tele2 geeft meer inzicht in kredietbeoordeling nieuwe klanten

Nieuws|Op aandringen van de Consumentenbond verbetert Tele2 de beoordeling van nieuwe klanten. Een deel van de aanvragers van een abonnement wordt afgewezen omdat ze niet ‘kredietwaardig’ genoeg zijn. Vanaf eind juni 2017 biedt Tele2 een stappenplan dat afgewezen klanten meer en duidelijkere informatie geeft over de afwijzing en waarmee onterechte afwijzingen kunnen worden rechtgezet.

De Consumentenbond kreeg op het meldpunt ‘Dupe van je data’ meldingen van consumenten die navraag deden bij Tele2 over hun afwijzing en vervolgens van het kastje naar de muur werden gestuurd.

De klantenservice van Tele2 verwees naar kredietregistratiebureau Experian om meer informatie over de afwijzing op te vragen.Experian gaf vervolgens aan dat er geen gegevens bekend waren en verwees weer terug naar de provider.

Klanten konden een onterechte afwijzing dan niet rechtzetten. Experian berekent van miljoenen Nederlanders de kredietscore. Providers, webwinkels en energiebedrijven kopen deze scores in om te bepalen wie ze als klant willen en wie niet.

Verbeterpunt

De Consumentenbond is blij met de aanpassing van Tele2 maar ziet nog meer ruimte voor verbetering aangezien een ‘slechte postcode’ nog steeds een rol speelt in de kredietbeoordeling door Tele2. Experian geeft een lage kredietscore als in de wijk van de aanvrager relatief veel schuldenaren wonen.

De Consumentenbond vindt dat consumenten niet van een dienst mogen worden uitgesloten omdat hun buren wanbetalers zijn. Energieleveranciers Nuon en Vandebron werken na gesprekken met de Consumentenbond al met een kredietbeoordeling zonder de zogenoemde ‘regioscore’. De Consumentenbond roept Tele2 op dit voorbeeld te volgen.