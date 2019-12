Toeristenpassen Europese steden leveren niet altijd voordeel op

De Consumentenbond zette 38 toeristenkaarten voor 17 Europese steden op een rij en bekeek of openbaar vervoer, een toeristenbus en luchthavenvervoer inbegrepen waren. Ook werd er geïnventariseerd tot hoeveel bezienswaardigheden de pas toegang biedt. Vaak blijkt het voordeliger om losse entreebewijzen en een aparte kaart voor het openbaar vervoer aan te schaffen.

Voor- en nadelen

Het voordeel van een toeristenkaart is dat er ter plekke geen kaartjes hoeven te worden gekocht en dat consumenten vaak wachtrijen kunnen omzeilen via een speciale ingang. Nadeel is dat consumenten vaak veel geld betalen voor enorm veel musea, die ze nooit allemaal in korte tijd kunnen bezoeken. Ook krijgen 65+-ers vaak korting bij musea of in het openbaar vervoer en dat is niet verrekend in de toeristenkaarten. Ook houden stadspassen er geen rekening mee dat sommige musea op bepaalde dagen gratis zijn. De Consumentenbond raadt consumenten aan zich goed te oriënteren voor de aanschaf van een toeristenpas.

Het volledige artikel over stadspassen staat in de Reisgids van oktober/november 2017.