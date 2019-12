UNICEF sluit zich aan bij Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Floris Italianer, (directeur Hartstichting) namens de Alliantie: 'Het maatschappelijk draagvlak voor het werk van de Alliantie groeit en we zijn blij dat nu ook UNICEF Nederland zich bij ons aansluit. UNICEF Nederland staat voor de bescherming van kinderrechten en slaagt er in dit wereldwijd met succes uit te dragen. Samen willen we ervoor zorgen dat de regelgeving omtrent kindermarketing wordt aangescherpt, zodat het promoten van ongezonde producten aan kinderen niet langer is toegestaan.'

1 op de 7 kinderen heeft overgewicht

In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen onder de 13 jaar overgewicht en kinderen worden dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende kindermarketinguitingen die ze aanspoort suikerrijke en/of vette producten te eten. 'Om overgewicht onder kinderen effectief en blijvend terug te dringen, moeten we dit probleem echt breed oppakken,’ aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland. In het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind staat dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezonde omgeving. Samen met de Alliantie wil UNICEF Nederland kindermarketing voor ongezond voedsel hoog op de agenda’s krijgen van overheden, politici en bedrijven.'

Over de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

De Alliantie maakt zich hard om kinderen te beschermen tegen de kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. De huidige regels van de voedingsindustrie laten te veel ruimte over voor kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen, zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie wil geen kindermarketing voor voedingsmiddelen die niet passen binnen de Schijf van Vijf.

De Alliantie is in 2015 opgericht en is een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en gezondheids-, consumenten- en maatschappelijke organisaties. Sinds de start hebben onder andere de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, de GGD Amsterdam, Ouders van Waarde en AJN Jeugdartsen Nederland zich aangesloten.

Standpunt van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Lees het volledige position paper 'Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen: mag het gezonder?!' en bekijk het filmpje op stopkindermarketing.nl.

Partners van de Alliantie

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding heeft nu 18 partners: de AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, UNICEF Nederland, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.