Veiligheidslekken in gps-horloges kinderen

Nieuws|Een aantal gps-horloges voor kinderen is zeer slecht beveiligd. Vreemden kunnen de controle over de horloges overnemen en daardoor kinderen volgen en afluisteren. Dit blijkt uit onderzoek van de Noorse Consumentenbond.

Het Noorse Forbrukerrådet testte gps-horloges speciaal bedoeld voor kinderen en stuitte daarbij op ernstige veiligheidslekken. Niet alleen kunnen de horloges worden overgenomen, ook worden gegevens van en naar het horloge onversleuteld verstuurd.

Vreemden kunnen zelfs toegang krijgen tot het horloge en bijvoorbeeld met het kind communiceren of foto’s maken.

Ook kan de locatie worden veranderd, waardoor het lijkt alsof het kind ergens anders is dan in werkelijkheid het geval is. De privacyvoorwaarden waarin wordt uitgelegd wat bedrijven doen met de gegevens van kinderen zijn bovendien vaag of volledig afwezig.

Update: Bol.com haalt onveilige horloges van site

18 oktober 2017, 10:15 uur

Verschillende partijen bieden de onveilige gps-horloges (ook) aan via Bol.com. Bol.com heeft laten weten de onveilige horloges uit het assortiment te halen.

SOS functie

De gps-horloges maken verbinding met een app op de telefoon van de ouders. Ouders kunnen communiceren met hun kind via de mobiele telefoonfunctie en via de app de locatie van het kind volgen. Via een zogenaamde SOS-functie kan een nummer gebeld worden (bijvoorbeeld van de ouders), maar die is onbetrouwbaar omdat het horloge kan worden overgenomen.

Kwaadwillenden kunnen een ander telefoonnummer aan het horloge koppelen. Ook kan de SOS-functie van afstand worden uitgeschakeld.

Afraders

Van de 4 gps-horloges die Forbrukerrådet onderzocht, zijn de Gator 2 en de modellen die met de app SeTracker werken verkrijgbaar via Nederlandse webwinkels. De Consumentenbond raadt af om deze producten te kopen.

De Consumentenbond heeft grote webwinkels die de horloges verkopen over de resultaten geïnformeerd en gevraagd om de Gator 2 en de modellen met de SeTracker uit de schappen te halen. Kindergpshorloge.nl (verkoper van de Gator 2) heeft laten weten dit inderdaad te doen.

De Consumentenbond vindt het verontrustend om te zien dat, met de opmars van ‘internet of things’, de veiligheid van producten zo slecht geregeld is. Fabrikanten zijn (ook) verantwoordelijkheid voor de digitale veiligheid van hun producten.

Bekijk de video

In deze video legt de Noorse Consumentenbond Forbrukerrådet uit wat de gevaren zijn. De video is in het Engels.

