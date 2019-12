Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en VastgoedPRO verbeteren consumentenvoorwaarden makelaardij

De nieuwe voorwaarden zijn vooralsnog alleen tot stand gekomen in overleg met VastgoedPRO. Beide consumentenorganisaties nodigen makelaarsorganisaties NVM en VBO uit om zich aan te sluiten bij hun branchegenoot en zich ook akkoord te verklaren met de nieuwe algemene voorwaarden.

Huidige voorwaarden achterhaald

De basis voor de huidige algemene voorwaarden is al meer dan 10 jaar geleden gelegd. Deze voorwaarden zijn nog gebaseerd op het inmiddels achterhaalde model van ‘full-service’ en ‘no cure no pay’ en passen niet meer bij de ontwikkelingen die de makelaardij in het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. Makelaars zijn meer en meer deeldiensten gaan aanbieden, ook omdat steeds meer mensen bepaalde taken zoals bijvoorbeeld bezichtigingen zelf doen. Makelaars hanteren daarbij andere verdienmodellen, vaak gaat bijvoorbeeld een courtage gepaard met opstartkosten.

Duidelijker en begrijpelijker

Naast de nieuwe voorwaarden worden modelopdrachten geïntroduceerd voor de verkoop en voor de koop van een woning. Ook is er een modeloverzicht opgesteld waarop de makelaar de prijzen kan invullen voor beschikbare diensten en kostenposten van derden, zoals voor fotografie, online vermelding en drukwerk. Daarmee is volledig helder welke werkzaamheden de makelaar gaat verrichten, welke vergoeding de makelaar daarvoor krijgt en eventuele bijkomende kosten. De voorwaarden zijn herschreven in consumententaal om te zorgen dat ze leesbaar en begrijpelijk zijn. Vaktermen en juridisch jargon zijn verdwenen.

Helder over bijzondere omstandigheden

In de nieuwe algemene voorwaarden zijn betalingen in bijzondere omstandigheden helder geregeld. Na een echtscheiding komt het regelmatig voor dat een van de huiseigenaren de mogelijkheid krijgt om in de woning te blijven wonen. Als beide partners voor de helft eigenaar waren dan krijgt de makelaar de helft van de eerder afgesproken vergoeding; en niet de hele vergoeding zoals in de oude voorwaarden. Bij overlijden van de opdrachtgever kunnen de erfgenamen kiezen of zij de overeenkomst beëindigen of voortzetten. Als zij de opdracht stopzetten is het uitgangspunt dat de erfgenamen alleen de gemaakte kosten betalen, tenzij er iets anders is overeengekomen. In de oude voorwaarden kan een makelaar altijd een deel van de vergoeding opeisen. Ook de financiële gevolgen bij teruggave van de opdracht door de makelaar zijn in de nieuwe voorwaarden geregeld. Bij teruggave is de consument geen vergoeding verschuldigd aan de makelaar. De consument moet de gemaakte kosten wel betalen, tenzij dit onredelijk is. In de oude voorwaarden was dit niet geregeld.

Oproep aan makelaarsorganisaties

Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis: 'Het is in ieders belang dat algemene voorwaarden bij de tijd zijn als mensen met een makelaar een huis willen kopen of verkopen. Daarom zijn we blij dat VastgoedPRO als eerste haar handtekening zet. Directeur Bart Combée van de Consumentenbond: “Wij hopen dat NVM en VBO dit goede voorbeeld volgen en zich aansluiten bij deze moderne, verbeterde en in begrijpelijke taal opgeschreven consumentenvoorwaarden.'