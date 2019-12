Watkostmijnzorg-campagne wint Stuiveling Open Data Award

Nieuws|De campagne #Watkostmijnzorg van de Consumentenbond is uitgeroepen tot winnaar van de SODA, de Stuiveling Open Data Award. De Consumentenbond is blij met de erkenning en ziet het als een stimulans om te streven naar nog meer openbare informatie op de zorgmarkt.

De SODA is een prijs voor toepassingen, zoals een website, app of visualisatie, waarbij open data van de Nederlandse overheid is gebruikt. Met de modules van #Watkostmijnzorg kunnen consumenten tarieven van ziekenhuizen insturen en met elkaar vergelijken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We zijn erg trots op deze award. Met behulp van open data hebben we deze module kunnen lanceren. En de module helpt ons uiteindelijk richting het bereiken van ons hogere doel: toegankelijke en vergelijkbare prijs- en kwaliteitsinformatie over ziekenhuisbehandelingen voor consumenten. Het gewonnen bedrag zullen we inzetten om de huidige modules door te ontwikkelen. Kansen genoeg, want lang nog niet alle tarieven van zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn openbaar, laat staan de kwaliteitsinformatie.’

Zes finalisten

De prijs werd uitgereikt in de Fokker Terminal in Den Haag op het Jaarcongres ECP, een platform voor de informatiesamenleving. Tijdens het congres streden 6 finalisten (uit 31 inzendingen) om de award. Een jury verkoos de modules van #Watkostmijnzorg tot winnaar.

Lees ook: