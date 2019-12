Benu Apotheken accepteren toch cash

Begin november meldde Benu Apotheken op zijn website, op posters en in filmpjes die de organisatie in diverse filialen toonde, dat hun apothekers in het vervolg enkel nog pinbetalingen zouden accepteren. Dit was tegen het zere been van de Consumentenbond.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Vaak zijn juist kwetsbare groepen de dupe van dit soort maatregelen. Bijvoorbeeld sommige ouderen die niet goed overweg kunnen met een pinpas, en ook consumenten die met contant betalen grip op hun uitgaven willen houden. Deze mensen kan en mag je niet uitsluiten. Contant geld is een wettig betaalmiddel, dat gewoon geaccepteerd moet worden.’

Aangepast

Na contact met de Consumentenbond paste Benu de tekst op zijn website aan. Pinbetalingen zijn weliswaar de norm, maar - zo valt te lezen - cash afrekenen is ook mogelijk. Benu belooft ook de filmpjes en poster in de apotheken aan te passen.

De Consumentenbond vindt dat consumenten altijd moeten kunnen kiezen hoe ze betalen. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar de Consumentenbond aan deelneemt, heeft dat ook in een standpunt over contant geld (pdf) vastgelegd.