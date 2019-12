Betaal niet voor Vakantiegarant en DeReisPlanner

Update 19 februari 2019:

Incassobureaus Peters Incasso en Deurwaarders en CJIIB dreigen namens Vakantiegarant

De Consumentenbond krijgt meldingen van consumenten die momenteel telefonisch benaderd worden door Peters Incasso en Deurwaarders en CJIIB. De incassobureaus eisen namens Vakantiegarant onmiddellijke betaling van enkele honderden euro’s en dreigen dat een deurwaarder en slotenmaker langskomen om de inboedel op te halen en te verkopen.

De Consumentenbond raadt aan om het gesprek direct af te kappen en niet te betalen. De dreigementen zijn enkel bedoeld om angst aan te jagen, er is geen sprake van terechte vorderingen.

Update 10 juli 2018: ACM legt last onder dwangsom op

De ACM heeft de handelspraktijk van Vakantiegarant onderzocht. Vakantiegarant benadert consumenten per telefoon met een onduidelijk aanbod met kortingen op vakantievilla’s. De ACM legt Vakantiegarant een last onder dwangsom op. Hiermee wil de toezichthouder voorkomen dat Vakantiegarant nog meer consumenten dupeert met zijn misleidende praktijken. Als Vakantiegarant haar praktijken niet stopt of aanpast, dan moet het bedrijf een dwangsom betalen van 2500 euro per dag met een maximum van 125.000 euro.

Oorspronkelijk bericht:

Consumenten klagen dat de bedrijven hen bellen met het verhaal dat ze aan een enquête zouden hebben meegedaan of dat ze een prijs hebben gewonnen, waarna er een verhaal volgt over kortingen op vakanties of vakantievilla’s. Beide bedrijven beloven per e-mail meer informatie te sturen, maar veel gedupeerden zeggen die mail nooit te hebben ontvangen. Wel volgt er na 14 dagen een rekening van €150 van DeReisPlanner of €350 van Vakantiegarant.

Dreigen met aanmaningen en incassobureau's

De ReisPlanner en Vakantiegarant oefenen veel druk uit om de rekeningen betaald te krijgen door aanmaningen te sturen en te dreigen met incassobureaus. De 2 bedrijven stellen dat consumenten niet binnen de bedenktermijn van 14 dagen hebben geannuleerd en daarom vastzitten aan de overeenkomst. Maar volgens de Consumentenbond is er geen enkele betalingsverplichting, omdat de bedrijven onvoldoende informatie verstrekken over de inhoud van het aanbod. Ook de toezichthouder Autoriteit en Markt (ACM) waarschuwt voor DeReisPlanner en adviseert consumenten om niet te betalen.

Ernstige twijfel

De Consumentenbond heeft ernstige twijfel over wat Vakantiegarant en DeReisPlanner aanbieden. De bedrijven hebben weliswaar beide een website, maar die is zeer summier. Er staat slechts wat algemene informatie op over een aantal landen, maar geen concrete bestemmingen. Ook is onduidelijk hoe het boekingssysteem werkt. De ACM heeft DeReisPlanner daar al op aangesproken.

Niet betalen, gebruik voorbeeldbrief

De Consumentenbond krijgt wekelijks meldingen over dit soort misleidende verkooptrucs. Hier niet voor betalen is één van de belangrijkste manieren om deze praktijken te stoppen. Consumenten kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken om het bedrijf te melden dat zij de rekening niet betalen.

Praat mee over dit onderwerp in de Consumentenbond Community.