Betere bescherming voor vakantiereizigers per 1 juli 2018

De nieuwe bepalingen gaan onder meer over verplichte informatie, verborgen kosten, een maximumpercentage voor prijswijzigingen en hulp bij calamiteiten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De oude richtlijn was bijna dertig jaar oud en zwaar achterhaald. De nieuwe richtlijn houdt eindelijk rekening met het internettijdperk, waardoor er veel meer reizen onder vallen. Dat is goed nieuws voor consumenten. Maar we zijn nog niet helemaal tevreden. Zo vinden we het maximumpercentage van 8% waarmee de reisprijs in bepaalde gevallen verhoogd mag worden ná boeking, veel te hoog. En het grootste manco is dat de nieuwe regels nog steeds niet gelden voor losse vliegtickets.’

ANVR-voorwaarden aangepast

De nieuwe Europese regels gelden voor boekingen gemaakt op of na 1 juli 2018. Ook de ANVR-voorwaarden, die de Consumentenbond met de ANVR opstelt, zijn aangepast en vanaf 1 juli van toepassing op reizen die vanaf die datum zijn geboekt. De ANVR-voorwaarden voldoen aan de nieuwe Europese regels en kennen een aantal andere verbeteringen, zoals een heldere annuleringsregeling. Bovendien zijn ze veel duidelijker en begrijpelijker geformuleerd. Consumenten die een onoverbrugbaar geschil hebben met een ANVR-reisorganisator of reisagent kunnen als vanouds naar de Geschillencommissie Reizen.