Black Friday prijzen niet spectaculair lager

Nieuws|De kortingen die winkeliers geven tijdens Black Friday zijn gemiddeld niet hoger dan op andere momenten in het jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De meeste kortingen liggen rond de 20%. Een enkele aanbieding is wél de moeite waard. Zeker als winkeliers met elkaar gaan concurreren.

Winkels geven het hele jaar door kortingen op producten. Maar op Black Friday maken ze er meer en agressiever reclame voor. De Consumentenbond bekeek tijdens de koopjesdag de aanbiedingen van honderden producten en vergeleek die met prijzen eerder in het jaar en bij de concurrent. De meeste aanbiedingen zijn wel ‘echt’, maar niet spectaculair.

Black Friday gekte

Een op de tien aanbiedingen blijkt wél de moeite waard, zoals een Fitbit Charge 2 sporthorloge van €119 voor €79 en een JBL Cjharge 3 speaker van €139 voor €99. Aldi plaatste deze speaker als Black Friday-aanbieding in de folder, waarna onder meer Media Markt, Bol.com, Coolblue en BCC volgden en nu dezelfde prijs rekenen. Zo leidt de Black Friday-gekte toch nog tot enkele mooie voordeeltjes voor consumenten.

Nep-aanbiedingen

De onderzoekers kwamen ook nep-aanbiedingen tegen. Met van-voorprijzen suggereren winkels dan flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. Zo biedt webwinkel Otto een vaatwasser aan van €419 voor €369. Maar de vaatwasser kostte voor Black Friday al €369. Ook Coolblue maakt zicht schuldig aan prijsmisleiding met het aanprijzen van een stofzuiger van €219 voor €159. Vorige week kostte de stofzuiger bij de webwinkel €179. De korting is dus een stuk minder dan voorgespiegeld. Beide webwinkels gingen al eerder de mist in bij een onderzoek van de Consumentenbond naar aanbiedingen. Volgens de wet moet een verkoper de doorgestreepte ‘van-prijs’ daadwerkelijk in de drie maanden voorafgaand aan de aanbieding gerekend hebben.

Verenigde Staten

Black Friday is een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen. Na de feestdag Thanksgiving gaan de spullen massaal in de uitverkoop. Met kortingen tot wel 75%. Zulke hoge kortingen komen in Nederland bijna niet voor op Black Friday.