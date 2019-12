Bouwkundig voorbehoud voortaan standaard in koopcontract woning

Nieuws|Het bouwkundig voorbehoud komt standaard in een koopcontract van een woning. Huizenkopers hoeven daardoor binnenkort niet meer met verkoper en makelaar te onderhandelen over de tekst van een bouwkundig voorbehoud.

Standaard per 1 februari

Met dit bouwkundig voorbehoud kan de koop van een woning worden ontbonden als na onderzoek blijkt dat er ernstige gebreken zijn of als noodzakelijke herstelkosten boven een afgesproken maximum komen. Het voorbehoud kan wel worden geschrapt, maar alleen als de verkoper er niet mee instemt, of als de koper een keuring niet nodig acht. Het voorbehoud moet vanaf 1 februari 2018 in iedere standaard koopovereenkomst staan. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben hierover overeenstemming bereikt met makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro.

Volgorde omgedraaid

Tot nu toe moet een koper altijd vragen of de verkoper of zijn makelaar zo’n voorbehoud toe wil voegen aan het koopcontract. 'Dat wordt straks omgedraaid: het bouwkundig voorbehoud staat dan standaard in de koopovereenkomst vermeld. Het moet echt worden doorgestreept als de verkoper een bouwkundige keuring niet toestaat, of als de koper er vanaf ziet', zegt Steven Wayenberg, juridisch beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. 'Als de koper dit voorbehoud niet wordt gegund, dan is koper zich daar in ieder geval van bewust en ook van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt.'

