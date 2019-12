Campagne risico-opslag werpt vruchten af

Positieve ontwikkeling

De Consumentenbond onderzoekt jaarlijks het risico-opslagenbeleid van hypotheekverstrekkers. De nieuwe resultaten laten een positieve ontwikkeling zien. Attens Hypotheken, Delta Lloyd Plus en Obvion krijgen in de test de maximale score (10). Bij hen vervalt de opslag automatisch zodra consumenten voldoende hebben afgelost.

Naar aanleiding van het onderzoek kondigt ook Merius aan dit te gaan doen. Een aanpassing van de rente naar aanleiding van een hogere woningwaarde gaat op verzoek van de klant en kan in alle gevallen op basis van de WOZ-waarde. Dit in tegenstelling tot veel andere geldverstrekkers die in zo’n geval een (duur) taxatierapport verlangen.

Laagvliegers

Ondanks positieve ontwikkelingen zijn er ook hardnekkige achterblijvers. De SKP 50 van HQ Hypotheken is hekkensluiter met een 1,0. Bij deze hypotheek (met achter de schermen Nationale-Nederlanden als geldgever) is het onmogelijk om tussentijds de risico-opslag te laten vervallen of verlagen.

Op de renteherzieningsdatum houdt de geldverstrekker wel rekening met de hypotheekschuld op dat moment, maar niet met een gestegen woningwaarde. Zelfs niet als de woningbezitter daarom vraagt. Ook Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden blijken laagvliegers. Bij beide verzekeraars is het niet mogelijk om tussentijds de risico-opslag te laten aanpassen.

Leidraad

Het uiteindelijke doel van de Consumentenbond is dat banken zelf actie ondernemen en het initiatief om de rente aan te passen niet bij de klant neerleggen. Zeker in de situatie dat er voldoende is afgelost. In 2017 overhandigde de Consumentenbond hiervoor een Leidraad aan de Vereniging van banken.

Rente-opslag

Bij een hypotheek die even hoog of hoger is dan de waarde van de woning rekent de bank een forse rente-opslag. Deze extra 'rente' rekenen zij bovenop de basisrente om het risico - dat de hypotheeknemer de volledige schuld niet kan terugbetalen - te beperken.

Als de schuld kleiner wordt door (extra) aflossing of door stijging van de woningwaarde, dan wordt dat risico ook kleiner. Daarmee kan de rente-opslag, ook wel risico-opslag genoemd, omlaag of zelfs helemaal vervallen. Banken informeren hun klanten hier niet altijd over, waardoor consumenten duizenden euro’s teveel betalen.

