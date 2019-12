Consumentenbond daagt mkb’ers uit voor privacybescherming consumenten

Nieuws|De Consumentenbond nodigt mkb'ers uit om een consumentvriendelijk alternatief voor dataverzameling te ontwikkelen. De nieuwe toepassing moet consumenten in staat stellen zelf te bepalen welke gegevens ze delen met bedrijven.

De toepassing moet paal en perk stellen aan het ongebreideld verzamelen van data door bedrijven. Die verzamelen vaak meer gegevens van consumenten dan noodzakelijk. Daarnaast zijn ze lang niet altijd duidelijk over wat ze met deze gegevens doen en met wie ze de gegevens delen.

KVK Business Challenge

De Consumentenbond daagt het mkb uit via de KVK Business Challenge. Dit is een open platform dat grote bedrijven en mkb met elkaar in contact brengt. De bedrijven leggen een uitdaging voor, waarna mkb’ers oplossingen voorstellen.

Als een bedrijf een oplossing ziet zitten, kunnen beide partijen samen nieuwe, innovatieve toepassingen ontwikkelen.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 23 november aanmelden voor de challenge.

Baas over eigen data

Bart Combée, directeur Consumentenbond, is enthousiast: 'De Consumentenbond wil dat bedrijven zich aan de wet houden. Dat ze zorgvuldig omgaan met de verzamelde gegevens en deze alleen delen met andere partijen als dat nodig is voor een betere service.

Enerzijds proberen we dat te bereiken door bedrijven aan te spreken en de toezichthouder op te roepen actie te ondernemen. Daarnaast proberen we nu ook via een andere kant invloed uit te oefenen.

Met de KVK Business Challenge treden we toe tot het speelveld. Vanuit het belang van consumenten werken we actief mee aan een constructieve oplossing, waarbij consumenten weer baas worden over hun eigen data.'

Aanmelden Business Challenge