Consumentenbond opent meldpunt ‘Te snel kapot’

Uit een analyse van ruim 2500 klachten op KlachtenKompas, het online klachtenforum van de Consumentenbond, blijkt dat veel apparaten eerder kapot gaan dan consumenten verwachten en dat ze vaak moeilijk te repareren zijn. Het meldpunt ‘Te snel kapot’ moet inzicht geven in welke producten, merken en typen te snel kapot gaan of niet te repareren zijn. Vervolgens wil de Consumentenbond het gesprek aangaan met fabrikanten en een langere levensduur en betere repareerbaarheid van apparaten bepleiten.

Tijdrovend en duur

Bart Combée, directeur Consumentenbond, licht toe: ’Consumenten klagen veel over spullen die binnen een paar jaar kapot gaan. Reparatie duurt vaak weken of soms wel maanden en kan behoorlijk duur zijn. Als een apparaat al te repareren is, want het komt veel te vaak voor dat apparaten niet te openen zijn of reserveonderdelen niet leverbaar zijn. Dit soort belemmeringen zorgen er al snel voor dat consumenten dan maar een nieuw product kopen. Dat is niet duurzaam en zonde van het geld.’

De Consumentenbond wil dat apparaten langer meegaan, maar ook dat fabrikanten producten zo ontwerpen dat kritieke onderdelen gemakkelijk en betaalbaar te vervangen zijn. Verder moeten onafhankelijke reparateurs de kapotte producten kunnen repareren.

De Belgische consumentenbond, Test-Aankoop, opende in 2017 een vergelijkbaar meldpunt en ontving binnen een jaar meer dan 6000 meldingen.

