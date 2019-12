Consumentenbond raadt twee babymatrasjes af

De Candide Sleep Safe heeft opstaande randen van zacht schuim. Dat is tegen het dringende advies van de Jeugdgezondheidszorg voor Veilig Slapen (JGZ). Daarnaast is het matrasje te kort waardoor het niet op een veilige manier in het bedje past. Ook kan de baby bij de matrasvulling komen en de tijk past na de wastest niet meer goed om het matrasje. Daardoor is het totaaloordeel voor dit matrasje een 2,1.

Buikslapertjes

Het Mykko Angelcare-matras krijgt een 2,6, onder andere omdat in de productinformatie staat dat het ook veilig is voor ‘buikslapertjes’. Eén van de belangrijkste adviezen van de JGZ is om de baby altijd op de rug te slapen te leggen. De adviezen van de JGZ zijn erop gericht om de risico’s voor baby’s op ongelukken en zelfs overlijden in bed zo veel mogelijk te beperken.

De Consumentenbond vindt het teleurstellend dat er nog steeds producten op de markt komen die indruisen tegen de veiligheidsadviezen van de JGZ.

