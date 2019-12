Consumentenbond verkoopt aandelen Advieskeuze

Advieskeuze.nl is een vergelijkingssite dat consumenten helpt door de bomen het bos te zien bij hun zoektocht naar een financieel adviseur, makelaar of notaris. Sinds 2013 was de Consumentenbond aandeelhouder van Advieskeuze.nl. In 2016 nam het een meerderheidsbelang. Combée: ‘De reden voor het nemen van een meerderheidsbelang destijds was om te borgen dat het platform onafhankelijk zou zijn en blijven. En ook dat het echt een meerwaarde zou bieden voor consumenten. Inmiddels heeft Advieskeuze zijn bestaansrecht bewezen en is onze bemoeienis overbodig.’

Gecontroleerde informatie

Maandelijks bezoeken bijna 55.000 consumenten Advieskeuze.nl. Daar vinden ze ruim 16.000 advieskantoren met uitgebreide en gecontroleerde informatie over de geboden dienstverlening, over welke voorwaarden de adviseurs hanteren en of ze zijn aangesloten bij een klachteninstituut. Daarnaast staat bij elk advieskantoor een reviewcijfer dat is afgegeven door eerdere klanten. Combée: ‘Daarmee is Advieskeuze echt uniek. Er is geen ander die zo’n compleet overzicht biedt aan consumenten. Daar zijn we best trots op.’