Directeur Bart Combée vertrekt bij Consumentenbond

De scheidend directeur kijkt terug op een bijzondere tijd: ‘De Consumentenbond is een unieke organisatie waar ik mij met hart en ziel voor heb ingezet. Samen hebben we veel bereikt en elke dag zijn we relevant voor miljoenen consumenten. Het feit dat we inmiddels meer dan 1,6 miljoen deelnemers hebben, bewijst dat. En ik ben ervan overtuigd dat we met onze steeds verder verbeterende informatie en diensten de komende jaren voor nog veel meer mensen iets kunnen betekenen en nog meer impact kunnen hebben.’

Nieuwe uitdaging

Bij de NZa krijgt Combée de portefeuille Toezicht onder zijn hoede en wordt verantwoordelijk voor de directie Informatie en Bedrijfsvoering. Minister De Jonge (VWS) heeft Combée voor een periode van vier jaar benoemd. Combée is enthousiast over de nieuwe uitdaging: ‘Ik kijk er naar uit om samen met overheid, maatschappelijke partners, patiënten en consumenten mijn bijdrage te leveren om de zorg beter en toegankelijker te maken, met een modern, eigentijds toezicht dat daarbij past.’