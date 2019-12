Helft vakantiehuisjes vies

Mystery-onderzoekers van de Consumentenbond boekten op 30 vakantieparken verspreid over Nederland een huisje en beoordeelden de schoonmaak. Na een visuele inspectie, waarbij ook een uv-lamp werd gebruikt die onder andere sporen van urine, bloed en andere lichaamsvloeistoffen zichtbaar maakt, bleken 14 huisjes niet schoon genoeg. Vooral de muren in de keuken, wc en badkamer waren vies.

Poepbacterie

De onderzoekers namen ook microbiologische monsters van de douchevloer of badkuip, wc-bril, deurklink, wastafelkraan, eettafel en aanrecht, en lieten die in een laboratorium testen op (hoeveelheid) bacteriën. In bijna de helft van de woningen werd de bacterie E. coli aangetroffen. E. coli is een bacterie die voorkomt in de darmen van mensen en dieren en staat bekend als de poepbacterie. In 4 huisjes zaten opvallend veel bacteriën op opvallend veel plekken. De huisjes stonden op Landal Miggelenberg, Center Parcs de Huttenheugte, Hogenboom Bungalowpark & Villapark Familyland en Vakantiepark de Groene Heuvels (ten tijde van het onderzoek nog onderdeel van Hogenboom). Het gaat daar nota bene het vaakste mis op het aanrecht. Bij slechts 7 van de 30 onderzochte huisjes was bij geen enkel monster het aantal bacteriën te groot.

Vieste huisjes

De onderzochte huisjes van Roompot Aquadelta en Vakantiepark de Groene Heuvels waren op het oog het viest. Bij Roompot Aquadelta was vooral de badkamer erg vies: veel stof, kalk en schimmel en er kropen beestjes in de badkuip. Ook troffen de onderzoekers poepbacteriën aan in de badkuip. Bij het huisje van Vakantiepark de Groene Heuvels scoorde vooral de keuken slecht. Daar lagen kruimels in de keukenkastjes, voelden de deurtjes plakkerig aan en omschrijft de mystery-onderzoeker de eettafel als ‘nogal ranzig’. En ook hier poepbacteriën: op de eettafel en het aanrecht.

Rechtszaak

Roompot – tevens eigenaar van Hogenboom– zegt zich niet te herkennen in de uitkomsten van de test en probeerde met een rechtszaak de publicatie van het onderzoek tegen te houden. Center Parcs geeft aan de uitslagen van de tests serieus te nemen en belooft maatregelen. Landal vindt dat hun bungalows ‘naar de gangbare hygiënenormen’ worden schoongemaakt. Later gaf Landal alsnog aan de bevindingen serieus te nemen.

Lees ook: