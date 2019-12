Hypotheek aanpassen blijft onnodig duur

De Consumentenbond onderzocht, net als in 2017, wat het kost om een hypotheek aan te laten passen. Een aantal aanbieders verhoogde de kosten aanzienlijk. Bij Nationale Nederlanden kostte het in 2017 nog €385 om een (nieuwe) partner op de hypotheek ‘mee te laten verbinden’. Inmiddels betaalt de klant daar inmiddels ruim 5 keer zoveel voor: maar liefst €1995. En SNS ruilde het uurtarief van €125 (met daaraan een maximum van €2195 of €2245) in voor vaste adviesbedragen die kunnen oplopen tot wel €2500.

Onnodig verplicht advies

Een aantal hypotheekverstrekkers stuurt hun klanten bovendien nog steeds langs een dure tussenpersoon voor advies bij simpele handelingen, zoals het overzetten naar een lagere dagrente. Onzin, vindt Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Voor sommige complexere aanpassingen van de hypotheek, zoals een echtscheiding is het wel verstandig een adviseur in te schakelen. Maar voor dit soort simpele zaken is een tussenpersoon echt overbodig. Banken jagen de consument onnodig op kosten.’

Vergelijken loont

Ook als een adviseur wel nodig is, moeten consumenten opletten dat ze niet teveel betalen. Kiezen ze voor een adviseur van de geldverstrekker zelf, dan betalen ze daar soms schrikbarend hoge bedragen voor. Zo zijn de advieskosten bij het regelen van een hypotheek bij echtscheiding bij bijBouwe ‘slechts’ €945. Maar bij Nationale Nederlanden betaalt de klant bijna drie keer zo veel: €2745. En daar komen de notariskosten en eventuele taxatiekosten nog bij. Externe adviseurs zijn vaak goedkoper en het kan dan ook lonen om prijzen met elkaar te vergelijken.

Het volledige onderzoek (pdf, alleen voor leden) staat in de Consumentengids van september, die 28 augustus uitkwam.

Lees ook: