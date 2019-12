Latex komt niet altijd goed uit de verf

Nieuws|Muurverf is vaak niet goed bestand tegen schrobben. En latex die in 1 keer zou moeten dekken, doet dat in de helft van de gevallen niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond liet 23 witte muurverven in een laboratorium testen op onder andere dekking, hechting, veroudering en weerstand tegen schrobben. Daarnaast beoordeelden de onderzoekers de informatie op de verpakkingen en het gebruiksgemak.

Loze belofte

Acht van de 23 muurverven beloven met termen als ‘monodek’, ‘ultradekkend’ of ‘in 1x dekkend’ dat ze de klus in 1 keer klaren. Vaak blijkt dat een loze belofte. De meeste verven hebben 2 lagen nodig en Histors Monodek zelfs 3 lagen.

Schoonmaken

Om de schrobvastheid te testen, worden geschilderde gipsplaten 200 keer geboend. Daarna wordt gemeten hoeveel verf verloren is gegaan. De helft van de verven blijkt hier slecht tegen te kunnen. Maar liefst 12 producten scoren een onvoldoende op dit onderdeel. Dat geldt ook voor de uitzonderlijk goedkope OK Latex voor binnen van Gamma (€0,18/m²). En omdat de verf maar matig hecht en het eindresultaat ook al niet best is, komt deze verf als slechtste uit de test.

De beste muurverf scoort een 8,7, de slechtste een 4,1.

Benieuwd naar de resultaten?

Leden kunnen de testresultaten online bekijken.