Nieuw machtsblok consumenten van start

Consumentenbond Claimservice werkt op basis van no cure no pay: aanmelden is gratis. Het bedrijf start met claims tegen aanbieders van woekerpolissen, telecomproviders en beeldbuisfabrikanten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond, is blij met de samenwerking met massaclaimspecialist ConsumentenClaim: ‘Voor individuele gedupeerden is het vaak moeilijk en kostbaar om hun recht te halen. Met Consumentenbond Claimservice willen we het consumenten makkelijk maken om mee te doen: je kunt je via de website snel en eenvoudig aanmelden. Door je bij ons aan te sluiten, sta je sterker en ligt compensatie binnen handbereik. Bedrijven die hun klanten benadelen, kunnen hun borst natmaken.’

De oprichting van Consumentenbond Claimservice is een logische stap, vindt Stef Smit, directeur van het nieuwe bedrijf: ‘De Consumentenbond is de grootste algemene belangenbehartiger van consumenten in Nederland. Samen vormen we een machtsblok waar onze opponenten rekening mee moeten houden. Door het voeren van procedures gaan we de strijd aan met bedrijven die hun klanten in de kou laten staan.’



