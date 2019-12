Nieuwe consumentenvoorwaarden makelaars per 1 september

Nieuws|De consumentenvoorwaarden voor makelaars zijn vernieuwd en verbeterd. In de voorwaarden staat in heldere en begrijpelijke taal beschreven wat een makelaar doet om een woning te verkopen, om een ander huis aan te kopen of een woningtaxatie uit te voeren.

Vereniging Eigen Huis, De Consumentenbond, NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO hebben hierover overeenstemming bereikt. De nieuwe consumentenvoorwaarden gaan op 1 september in.

Na een periode van tien jaar waren de algemene- of consumentenvoorwaarden van makelaars toe aan een grondige herziening. Over de taken van makelaars zijn nu branchebreed heldere afspraken gemaakt die begrijpelijk en makkelijk leesbaar zijn opgeschreven. Vaktermen en juridisch jargon worden zoveel mogelijk vermeden.

Uitgangspunt van de voorwaarden is dat de makelaar al het redelijke moet doen om voor zijn klant een woning te verkopen of een woning aan te kopen. Als daarover onduidelijkheid ontstaat, dan kunnen consumenten en makelaar terugvallen op de algemene voorwaarden. Hierin staat beschreven wat de rechten en plichten zijn van zowel de consument als de makelaar.

Bijzondere situatie beter geregeld

Tijdens de verkoop van een huis kan zich een bijzondere situatie voordoen. Daarover zijn nieuwe, heldere afspraken gemaakt. Enkele voorbeelden:

Echtscheiding

Als na een echtscheiding een van beide partners alsnog in het te koop staande huis wil blijven wonen, dan heeft de makelaar recht op de helft van de courtage. Belangrijke voorwaarde is dat beiden ook voor de helft eigenaar van de woning zijn.

Overlijden

Bij overlijden van de opdrachtgever kunnen de erfgenamen besluiten wat ze willen doen: de verkoopopdracht intrekken of de verkoop van de woning met dezelfde makelaar voortzetten. Nieuwe afspraken over de courtage zijn dan niet nodig en er is geen sprake van extra kosten.