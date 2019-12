Onderzoek winsten en reserves zorgverzekeraars

Nieuws|Zorgverzekeraars gebruiken steeds meer hun winsten en reserves uit eerdere jaren om premiestijgingen te beperken. Maar in welke mate ze dat doen, verschilt per verzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond deed, net als voor 2013, 2014 en 2015, onderzoek naar de financiële situatie van zorgverzekeraars. De 5 grootste verzekeraars hadden in 2015 €3,3 miljard meer aan reserves dan verplicht is volgens de wet. In 2017 daalden die reserves naar bijna €2,4 miljard.

Achmea grootste oppotter

Achmea heeft nog altijd de grootste pot met geld over: bijna €700 miljoen. CZ en VGZ volgen met overschotten van rond de €660 miljoen. Menzis heeft €256 miljoen meer in kas dan nodig en DSW €82 miljoen. In 2013 hadden de verzekeraars gemiddeld €300 te veel reserve per verzekerde, in 2017 lag dat tussen de €169 en €229.

Pleidooi succesvol

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Jarenlang maakten zorgverzekeraars torenhoge winsten en hielden ze ook nog eens overdreven hoge reserves aan. Het is goed om te zien dat onze actie Premiejagen voor het teruggeven van overschotten aan consumenten, succesvol is geweest. Maar we vinden nog steeds dat reserves niet hoger hoeven te zijn dan wettelijk vereist. Het geld dat over is, kan en moet terug naar consumenten.’

Anderzorg meest ‘ideale’ verzekeraar

Een ‘ideale’ verzekeraar pot geen onnodig hoge reserves op, heeft een lage premie en een efficiënte bedrijfsvoering. Vooral Anderzorg, dat onder het Menzis concern valt, scoort op alle 3 de criteria goed. Avero Achmea presteert hierop gemiddeld genomen het slechtst. Deze verzekeraar doet weinig om de premies te verlagen, heeft veel reserves, bijna de hoogste premie per verzekerde en maakt hoge kosten voor personeel, huisvesting en reclame.

Premiestijgingen

Ook uit de pas gepubliceerde monitor zorgverzekering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de reserves van zorgverzekeraars gedaald zijn, maar dat er nog geld op de plank ligt. De NZa waarschuwt voor premiestijgingen als verzekeraars en zorgaanbieders geen manieren vinden om de kosten te beteugelen.

