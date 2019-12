Opnieuw succes risico-opslag campagne

Update 14 december 2018: Aegon past (ook) automatisch rente aan

Ook Aegon verlaagt vanaf het tweede kwartaal 2019 automatisch de rente als de hypotheekschuld door aflossingen in een lagere risicoklasse is gekomen. Daarvan is sprake bij annuïteiten- en lineaire hypotheken. Bij (bank)spaarhypotheken gebeurt dat niet, omdat dit fiscaal gezien niet altijd gunstig is. Wel zegt Aegon deze klanten actief te gaan wijzen op de mogelijkheid van verlaging.

De verzekeraar paste al automatisch de rente aan als de hypotheekschuld door extra (vrijwillige) aflossingen in een lagere risicoklasse terechtkwam.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Deze aanpassing kan voor consumenten honderden euro’s per maand schelen. Velen hebben de laatste jaren (extra) afgelost op hun hypotheek, maar bleven die extra risico-opslag betalen. Het is niet meer dan rechtvaardig dat dat nu wordt aangepast. We roepen andere banken op dit goede voorbeeld zo snel mogelijk te volgen.’

Bij een hypotheek die even hoog, of hoger is dan de waarde van de woning rekent de bank een risico-opslag van enkele tienden. Dit om het risico te dekken dat consumenten de hypotheek niet kunnen terugbetalen. Steeds meer woningbezitters lossen echter tussentijds af op de hypotheek, waardoor het risico voor de bank afneemt of zelfs helemaal verdwijnt. Veel banken blijven echter de risico-opslag tijdens de gehele rentelooptijd gewoon innen, tenzij de klant zelf aan de bel trekt. De Consumentenbond vindt dit niet terecht en voert hiertegen actie.

Van laag- naar hoogvlieger

Nationale-Nederlanden (NN) behoorde tot nu toe tot de laagvliegers. De verzekeraar wilde zélfs op verzoek van de klant de risico-opslag niet tussentijds aanpassen. Met het aangekondigde beleid nestelt de verzekeraar zich in 1 klap bovenin de ranglijst van banken die het wel goed doen.

