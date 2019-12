Rectificatie 7 december 2018 - 2 producten verwisseld bij test speelgoedslijm

Nieuws|Rectificatie: In het testrapport van speelgoedslijm zijn helaas 2 producten verwisseld. Glow in dark putty (artikelnr. 8525) bevat NIET te veel boor. Fluffy slijm (klein potje met blauw slijm) bevat wel te veel boor. Deze werd eerder onterecht als veilig aangemerkt. De Consumentenbond betreurt deze fout en zal deze zoveel mogelijk rechtzetten, op zijn eigen site en door de media de juiste informatie toe te sturen.

Het populaire kinderspeelgoed slijm is niet altijd veilig, zeker niet voor kinderen onder de zes. De Consumentenbond testte 10 producten en 3 daarvan bevatten veel meer van de schadelijke stof boor dan is toegestaan.

Boor is op korte termijn al gevaarlijk bij hoge concentraties: het kan irriterend zijn bij inademing, bij inslikken en bij contact met huid en ogen. Ook kan het diarree, braken en krampen veroorzaken. Op de lange termijn is boor mogelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid en kan het schade toebrengen aan het ongeboren kind.

Melding bij NVWA

De Consumentenbond heeft zijn bevindingen gemeld bij de importeur en de winkels. Ook is de toezichthouder NVWA gevraagd om deze productgroep nader te onderzoeken. De Consumentenbond raadt consumenten aan om de producten met teveel boor niet meer te gebruiken.

Let op met producten die borax bevatten

Borax is een verbinding van boor en natrium en helpt de gelatineachtige aard van slijm te creëren. De Consumentenbond adviseert consumenten om in elk geval op te letten bij producten met slijm die niet getest zijn maar wel melden borax te bevatten. Borax zit vaak in kant-en-klaar slijm, maar wordt ook aangeraden als ingrediënt om zelf slijm te maken. Kinderen gebruiken hiervoor vaak lenzenvloeistof met borax.

Ook het zelf maken van slijm met wasmiddelen of scheerschuim kunnen kinderen beter niet doen. Dit wordt afgeraden door het RIVM en branchevereniging NVZ. Het advies is om na het spelen met slijm in ieder geval de handen goed te wassen en ervoor te zorgen dat slijm niet in de mond of open wondjes komt.

Onderzoeken in andere landen

Eerder dit jaar onderzochten de Engelse, Italiaanse en Spaanse consumentenbond ook slijm. In Engeland hadden maar liefst 8 van de 11 onderzochte producten een te hoog gehalte aan boor. In Italië en Spanje waren dat er 6 van de 17.

