Stedentrip met trein vaak goedkoper dan met vliegtuig

Nieuws|Met de trein naar een vakantiebestemming in Europa is vaak voordeliger dan met het vliegtuig. Dit blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. De reistijd is meestal wel langer met de trein.

De Consumentenbond peilde de prijzen van 5 stedentrips binnen Europa in het hoogseizoen (herfstvakantie) en laagseizoen, inclusief verplicht bijkomende kosten en kosten voor handbagage. Het ging om retourtjes voor 2 personen naar Berlijn, Londen en Parijs en voor 2 volwassenen en 2 kinderen naar Praag en Kopenhagen.

Gratis onder 17 jaar

Van de 10 reizen uit de steekproef, zijn er 8 goedkoper met de trein dan met het vliegtuig.

Praag

Vooral naar Praag bleek de trein een voordelige keuze, omdat kinderen onder 17 jaar gratis reizen. In het hoogseizoen zijn de treinkosten naar Centraal Station Praag en terug voor een gezin uit Tilburg gemiddeld €120 per persoon. Met het vliegtuig zouden zij ieder €265 kwijt zijn.

Kopenhagen

Ook Kopenhagen is met de trein een stuk goedkoper: €100 per persoon, ten opzichte van €170 met het vliegtuig.

Londen

Naar Londen is het meestal goedkoper met het vliegtuig. Maar dat hangt wel af van de reisperiode en de luchthaven waarop gevlogen wordt. In het laagseizoen is vliegen op luchthaven Londen City duurder dan met de trein.

Reisduur

De trein is in bijna alle gevallen langzamer dan het vliegtuig. De reis naar Praag duurt zelfs 2 keer zo lang met de trein. Maar bij een reis naar Parijs is het tijdsvoordeel van het vliegtuig ten opzichte van de trein een stuk kleiner. Een stel dat vanuit Assen naar de Lichtstad reist, is met de trein slechts 20 minuten langer onderweg.

CO2-uitstoot

Consumenten die kiezen voor de trein doen dit vaak omdat het beter is voor het milieu. Vliegtuigen stoten tot wel 10 keer meer CO2 uit dan treinen.

Lees het artikel 'Trein of vliegtuig?' uit de Consumentengids van januari (pdf).

