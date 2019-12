Uitvaartbranche vaak schimmig over kosten

De Consumentenbond vroeg 180 uitvaartverzorgers, groot en klein, verspreid over Nederland, een vragenlijst in te vullen over hun tarieven. De vragen gingen over het basistarief en de kosten voor aanvullende diensten zoals drukwerk, verzorging van de overledene, opbaren, vervoer en gebruik aula en condoleanceruimte. Slechts 20 uitvaartverzorgers vulden de lijst in. De rest reageerde niet of gaf aan geen tijd te hebben of niet mee te willen werken. Van deze 180 uitvaartondernemingen hebben er bovendien 75 geen tarieven op hun website staan.

Onduidelijkheid over tarieven

Een enquête onder 1700 panelleden bevestigt het beeld van onduidelijkheid over tarieven: een kwart van de respondenten kreeg voorafgaand aan een uitvaart geen overzicht van de totale kosten. ‘Er werd helemaal niet gesproken over de kosten’, ‘de kosten werden pas aangegeven toen daar door de nabestaanden expliciet naar werd gevraagd’ en ‘na de crematie kwamen en nog veel onbesproken kosten bij’, waren enkele van de reacties die de Consumentenbond kreeg.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Uitvaartverzorgers zouden veel transparanter moeten zijn over hun tarieven. Consumenten hebben al genoeg aan hun hoofd als ze een uitvaart moeten regelen. In zulke moeilijke tijden wil je niet hoeven te gissen naar de kosten van een uitvaart. Als uitvaartondernemers hun tarieven online vermelden, weten consumenten vooraf waar ze aan toe zijn.’

Grote prijsverschillen

Op basis van de ingevulde lijsten én de informatie op een aantal websites, constateert de Consumentenbond dat er grote prijsverschillen zijn tussen uitvaartondernemers. Zo varieert het basistarief van €985 tot €2550. Ook de andere kosten lopen erg uiteen: een massief eiken kist kost tussen de €375 en €1185, een standaard bloemstuk tussen de €45 en €150 en een afscheidsbijeenkomst van een uur tussen de €85 en €1380.

