Veel klachten over zakelijke belaanbieder Belcentrale

De Consumentenbond ontvangt veel klachten over Belcentrale, die (klein)zakelijke bellers telefonisch benadert om naar hen over te stappen. Gedupeerden voelen zich om meerdere redenen misleid.

Belcentrale heeft dezelfde eigenaar als Garantiebellen. De klanten van Garantiebellen zijn door Belcentrale overgenomen. De Consumentenbond kreeg eerder ook al veel klachten over Garantiebellen. Klachten gaan onder meer over dat beide bedrijven zich zouden voordoen als KPN, dat het niet voldoende duidelijk is dat het om een zakelijk aanbod gaat en dat er vijfjarige contracten worden aangeboden die alleen tegen een hoge afkoopsom opzegbaar zijn. In totaal ontving de Consumentenbond al meer dan 100 klachten over beide bedrijven.

Geen consumentenrecht

Omdat het om een zakelijke overeenkomst gaat, kunnen gedupeerden geen beroep doen op regels zoals bedenktijd en andere consumentrechtelijke bescherming. De Consumentenbond kan daarom ook weinig betekenen voor de gedupeerden. Gedupeerden kunnen gespecialiseerde hulp zoeken via een rechtsbijstandsverzekering of een branchevereniging. Belcentrale en Garantiebellen hebben aangegeven zich niet te herkennen in de klachten die de Consumentenbond heeft ontvangen.

