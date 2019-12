Vergelijken laptopprijzen vaak weinig zinvol

Nieuws|Een zoektocht naar de scherpst geprijsde laptop levert vaak maar weinig op. Veel modellen zijn exclusief te koop bij één winkelketen of zijn overal (bijna) even duur, ontdekte de Consumentenbond.

Het viel de Consumentenbond al langer op dat laptops regelmatig maar bij één webwinkel of winkelketen te koop zijn. Nader onderzoek bevestigde de vermoedens: 29% van de modellen is maar bij één keten of organisatie te koop. In dat geval is de laagsteprijsgarantie, die onder andere Media Markt en BCC hanteren, een loze kreet.

Exclusiviteit

Exclusieve verkoop komt van de grote ketens het meeste voor bij MediaMarkt en Coolblue. Bij deze winkels is 1 op de 5 laptops alleen daar te koop. Van de modellen die deze bedrijven speciaal aanprijzen, zijn dat er zelfs 3 op de 4. Paradigit, Wehkamp en bol.com voeren daarentegen nauwelijks exclusieve modellen.

Even duur

Modellen die wel breed verkrijgbaar zijn, zijn vaak overal ongeveer even duur. Gemiddeld scheelt het 7% tussen de duurste en de goedkoopste winkel. Dat is omgerekend €35 op een laptop van €500.

Het volledige artikel (gratis pdf) is te lezen in de Digitaalgids van januari.

Meer over laptops