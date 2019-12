VWS neemt maatregelen voor veiliger thuiszorg

Maatregelen

De aangekondigde verhoogde aandacht en toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) voor de thuiszorg zijn belangrijk om tot veiligere zorg te komen. In een brief aan de Tweede Kamer sporen de bewindslieden het parlement aan om de aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza, 34768) snel te behandelen en in werking te laten treden.

‘Wij sluiten ons hier graag bij aan,’ zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. ‘Dit wetsvoorstel regelt de verplichting voor nieuwe zorgaanbieders om zich te melden bij de IGJ. En ook de beoogde verbetering in de samenwerking tussen IGJ, zorgverzekeraars en andere partijen vinden wij een goede zaak. Het maakt een snellere signalering van aanbieders in de thuiszorg mogelijk.’

Vragen

Toch leidt een aantal passages in de brief van de minister ook tot vragen. Combée: 'De minister beschrijft hoe de inspectie optreedt tegen onregelmatigheden. Ik ben benieuwd naar concrete voorbeelden. Hoe heeft de inspectie dat dan gedaan? Welke maatregelen heeft ze getroffen? Ik zou ook van de bewindslieden willen weten of ze vinden dat een instelling nog zorg moet kunnen blijven leveren als de instelling in gebreke blijft. Daarnaast zouden nieuwe organisaties wat mij betreft helemaal geen zorg mogen leveren voordat zij hebben aangetoond dat ze aan essentiële randvoorwaarden voor patiëntenzorg voldoen. Al deze punten heb ik in een reactie op de brief naar de bewindslieden en de Tweede Kamerleden gestuurd.'

Donderdag 27 september debatteert de Tweede Kamer over de IGJ. Het debat is te volgen op tweedekamer.nl.

