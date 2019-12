Waarschuwing De Nederlandse Adviesbond

Nieuws|De Consumentenbond krijgt klachten over De Nederlandse Adviesbond. Dit bedrijf verkoopt contracten voor energiebedrijven. Volgens klagers bedient het bedrijf zich van misleidende verkooptechnieken. Het zegt een dochteronderneming van de Consumentenbond te zijn, wat niet zo is.

De Nederlandse Adviesbond belt consumenten over energiecontracten. Uit de klachten blijkt dat medewerkers het doen voorkomen alsof het bedrijf op enige manier samenwerkt met de Consumentenbond of daar aan verbonden is. Dit is echter niet het geval. De Consumentenbond heeft De Nederlandse Adviesbond hier op aangesproken. Het bedrijf heeft laten weten dat dit niet de bedoeling is en toegezegd alle medewerkers te instrueren de juiste informatie te verschaffen.

Misleidend

Verder klagen consumenten dat De Nederlandse Adviesbond het gesprek begint met een verhaal dat je kunt besparen op je energierekening. Maar dat het daadwerkelijk gaat om een aanbod om over te stappen naar een andere energieleverancier.

Sommige mensen ontvangen ook een sms waarbij ze op een groene akkoord-button moeten drukken voor meer informatie. Alleen zit je vervolgens al aan een nieuw contract vast. De Consumentenbond adviseert bij onduidelijke of misleidende telefonische verkoop zo snel mogelijk het gesprek te beëindigen. Stem nergens mee in, ook niet met het toesturen van informatie.