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Winkels misleiden met niet-leverbare modellen

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Verkopers van witgoedartikelen en tv’s blijven consumenten misleiden door online populaire modellen aan te bieden die ze niet kunnen leveren. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.
gerard spierenburg

Gerard Spierenburg   WoordvoerderGepubliceerd op:29 mei 2018

misleidende-verkoop-online-wasmachine

In 2016 stelde de Consumentenbond deze misleidende praktijken ook al aan de kaak, maar besloot na aanhoudende klachten tot een herhaalonderzoek. Onderzoekers stelden een lijst samen van honderd producten die in de afgelopen jaren Beste Koop of Beste uit de Test waren, zoals koelkasten, vaatwassers en tv’s. Vervolgens zochten ze uit welke winkels deze producten op hun website aanbieden. Tien winkels sprongen eruit omdat ze opvallend veel modellen aanboden die niet meer verkrijgbaar zijn.

De onderzoekers namen de proef op de som en bestelden bij ieder van de 10 winkels minimaal 2 producten. Een aantal bedrijven bood in plaats van het niet-leverbare model een ‘luxere opvolger’ of een ‘mooie upgrade’ aan. Zowel Bemmel & Kroon en dochterorganisatie VeiligKopen.nu als Keukenloods.nl en dochter Inbouw.nl zetten doodleuk zonder duidelijke waarschuwing een ander model op de offerte. KitchenOnline en AllesvoorWasmachines.nl lieten niets van zich horen en leverden ook niets. 

Smoesjes

Geconfronteerd met hun misleidende tactieken komen de winkels (opnieuw) met een variëteit aan smoesjes. Van 'meedenken met de klant' en 'service omdat consumenten zo gerichter kunnen zoeken' tot 'onduidelijke informatie van fabrikanten'. Hoe creatief de uitleg ook is, het blijft misleidend om producten aan te bieden die niet verkrijgbaar zijn en dat mag niet. De Consumentenbond is met de winkels in gesprek om ervoor te zorgen dat ze hun leven beteren.

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