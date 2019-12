Betere bescherming tegen acrylamide nodig

Nieuws|Er moeten betere regels komen om consumenten te beschermen tegen acrylamide. Dat schrijft BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, in een brief aan de Europese Commissie. Er zijn nog altijd producten die meer van de vermoedelijk kankerverwekkende stof acrylamide bevatten dan nodig is.

10 Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, testten meer dan 500 producten in 14 productgroepen. In 33 producten troffen de onderzoekers meer acrylamide aan dan er maximaal in mag zitten. Zorgelijk is dat de hoeveelheid acrylamide juist in producten voor kleine kinderen vaak te hoog is. Ook wezen de tests uit dat er veel acrylamide zit in groentechips, een categorie waar nog geen regels voor zijn opgesteld.

Kankerverwekkend

Acrylamide is een vermoedelijk kankerverwekkende stof die ontstaat in zetmeelrijke producten bij verhitting boven de 120 graden. De Consumentenbond deed onderzoek naar acrylamide in aardappelchips, groentechips, biscuits voor kleine kinderen, babyvoeding op basis van granen en ontbijtgranen. Meer over het onderzoek staat in de Consumentengids van maart 2019.

