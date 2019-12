Consument onwetend over schadeprovisie

Nieuws|Twee derde van de consumenten die hun schadeverzekeringen af hebben gesloten via een tussenpersoon, weet niet of ze provisie betalen via de verzekeringspremie en hoeveel dit is. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond ondervroeg 12.000 leden van het Consumentenbondpanel met een schadeverzekering. Ruim 40% van hen maakte gebruik van een tussenpersoon bij het afsluiten van die verzekering, maar bijna 70% van deze verzekerden weet niet of hun bemiddelaar provisie ontvangt. Slechts 25% weet wel dat ze provisie betalen omdat de tussenpersoon dit verteld heeft, doordat dit op de polis of nota staat, of bijvoorbeeld omdat dit ‘algemeen bekend’ of ‘logisch’ is. De panelleden die weten dat de tussenpersoon provisie krijgt, weten meestal niet welk bedrag of premiepercentage dit is.

Actief informeren

Tussenpersonen verdienen in de regel aan schadeverzekeringen via provisie die in de premie is verwerkt. Afhankelijk van de soort verzekering bedraagt de bemiddelingsprovisie tussen de 10% en 27,5% van de verzekeringspremie. De Consumentenbond vindt dat consumenten niet zelf hoeven te vragen naar de (hoogte van de) provisie, maar dat bemiddelaars en adviseurs klanten hier actief over moeten informeren. Dan kunnen consumenten met de tussenpersoon onderhandelen over de premie.

Service en nazorg

Tegenover provisie zou een vorm van dienstverlening moeten staan. Bijvoorbeeld nazorg, zoals informatie over belangrijke wetswijzigingen of veranderingen in de verzekeringen. Maar ook hulp bij schadeclaims en periodiek contact met de klant om zaken door te spreken. Maar van de panelleden die wel weten dat ze schadeprovisie betalen, heeft een kwart nog geen enkele vorm van nazorg gekregen. De meesten hebben al 5 jaar of langer dezelfde tussenpersoon.

