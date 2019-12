Consumenten onvoldoende beschermd met vrijhandelsverdrag CETA

Nieuws|CETA, het voorgenomen vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU, biedt onvoldoende garantie om het hoge niveau van consumentenbescherming in Europa te behouden. Dat concludeert de Consumentenbond samen met Europese zusterorganisaties. Woensdag 6 november vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over CETA.

Europese consumentenorganisaties willen dat handelsverdragen het huidige én toekomstige niveau van consumentenbescherming waarborgen. Consumenten in Nederland genieten een hoog niveau van bescherming. Met name op het gebied van product- en voedselveiligheid, maar ook als het gaat over garantie of om verhaal te halen bij ondeugdelijke producten en diensten.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Met CETA loopt onze zorgvuldig opgebouwde consumentenbescherming gevaar. Investeerders kunnen bijvoorbeeld compensatie eisen bij de overheid of bij de EU als zij vinden dat wetgeving ter bescherming van consumenten hen belemmert in hun investeringen. Daardoor zouden overheden wel eens terughoudender kunnen worden om maatregelen te nemen die in consumenten beter beschermen. En de waarborgen in CETA tegen dit effect zijn op dit moment onvoldoende.’

Voordeel consumenten niet helder

De Consumentenbond vindt verder dat de ambitie om consumenten sterk te laten profiteren van de deal, niet is waargemaakt. De aangekondigde economische voordelen zijn niet onderbouwd en consumentenorganisaties moeten afwachten tot CETA is werking is getreden om de effecten op prijs en keuze te kunnen beoordelen.

Laat vrijhandel werken voor consumenten

De tekst van CETA bevat ook een aantal positieve punten, zoals over gezondheid en het (op vrijwillige basis) uitwisselen van gegevens tussen autoriteiten. Ook zullen productveiligheidswaarschuwingen worden gedeeld door Canada en de EU.

Molenaar: ‘CETA brengt gelukkig ook positieve dingen, maar wij zien veel meer mogelijkheden om handelsverdragen in het voordeel van consumenten te laten werken. Bijvoorbeeld met waarborgen tegen louche ondernemers bij online aankopen, het tegengaan van geoblocking, betaalbare (internationale) telecommunicatie en verbeterde grensoverschrijdende geschillenbeslechting. Al deze ideeën hebben de eindtekst van CETA niet gehaald en daarmee biedt het dus onvoldoende meerwaarde voor consumenten in de EU.’

Ook interessant: