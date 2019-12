Cv-ketel huren met gasloos garantie

Nieuws|Consumenten die een nieuwe cv-ketel willen, maar niet zeker weten of hun woning in de nabije toekomst van het gas af gaat, kunnen terecht bij het nieuwe Cv-ketel collectief van de Consumentenbond met een zogenaamde gasloos-garantie.

Nieuw in het Cv-ketel collectief van de Consumentenbond is de optie tot het huren van een ketel. Daarmee biedt het een alternatief voor consumenten die tegen de hoge aanschafprijs van een cv-ketel aanhikken of onzeker zijn over nu al investeren in alternatieve warmteoplossingen, zoals een warmtepomp.

Huren kan met een flexibel jaarcontract. Dat houdt in dat als een woning van het gas wordt afgekoppeld, ketelhuurders hun contract boetevrij mogen opzeggen. De ketel wordt dan kosteloos verwijderd. Een ketel huren kan vanaf €24 per maand inclusief garanties, onderhoud en het verhelpen van eventuele storingen.

Tegoedbon

Een ketel kopen via het Cv-ketel collectief kan ook, al vanaf €690. Ook hier wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de woning later alsnog van het gas af gaat. Als dat gebeurt, kan hij de ketel retourneren en krijgt hij een tegoedbon voor de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie. Na het eerste jaar is dat tegoed €1000, daarna neemt het bedrag jaarlijks met 10% af tot een minimumbedrag van €250.

Goed getest

Het collectief biedt het beste aanbod in de markt op dit moment, tegen door de Consumentenbond opgestelde, consumentvriendelijke, voorwaarden. De ketels die worden aangeboden in het collectief zijn van de merken Intergas, ATAG en Remeha. Alle zijn als (zeer) goed beoordeeld in tests van de Consumentenbond.

