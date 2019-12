Een derde tandartsen voldoet niet aan offerteplicht

Van de Nederlandse Zorgautoriteit moeten tandartsen vooraf een offerte geven bij behandelingen die duurder zijn dan €250. Ruim 3300 panelleden van de Consumentenbond ondergingen zo’n behandeling, maar bij slechts de helft kwam de tandarts uit zichzelf met een offerte. 11% kreeg pas een berekening nadat ze daar zelf om vroegen en 36% kreeg nooit vooraf een prijsopgave.

Olof King, manager belangenbehartiging Consumentenbond: ‘Een offerte is essentieel omdat je daarmee vooraf inzage hebt in de kosten en kunt nagaan welk deel je zorgverzekeraar vergoedt en welk deel je zelf moet betalen. En na de behandeling kun je controleren of de rekening klopt met de offerte.’

Tevredenheid

Over de kwaliteit van de mondzorg zijn de ondervraagden tevreden: de tandarts krijgt gemiddeld een 8,3, de mondhygiënist een 8. Wel twijfelen panelleden soms aan de noodzaak van een behandeling: 10% twijfelt daaraan bij de tandarts en 15% bij de mondhygiënist. Verder geeft 70% van de deelnemers aan dat het vijfminutentarief (€12,85 per 5 minuten) van de mondhygiënist voor een gewone gebitsreiniging ‘veel te hoog’ of ‘aan de hoge kant’ is.

