Europese consumentenorganisaties vragen om verbod kleurstof E171

Nieuws|De Consumentenbond en andere Europese consumentenorganisaties roepen de Europese Commissie op om het gebruik van titaniumdioxide (E171) in voedsel te verbieden. Bij verschillende organisaties voor voedselveiligheid zijn er twijfels over de veiligheid van deze stof.

Update 16 september 2019:

BuRO van de NVWA is met een advies gekomen dat onder andere stelt dat blootstelling aan E171 verminderd moet worden. BuRO adviseert de minister om in gesprek te gaan met producenten.

Kleurstof

Titaniumdioxide wordt gebruikt als witte kleurstof in onder meer witgekleurde snoepjes en kauwgom. Een deel van de stof bestaat uit nanodeeltjes. Die zeer kleine deeltjes kunnen terechtkomen in de lever en andere organen. De gezondheidsrisico’s daarvan zijn onzeker. In 2018 concludeerde het RIVM dat ‘niet uitgesloten kan worden dat het gebruik van titaniumdioxide tot nadelige effecten in de lever kan leiden. Daardoor is niet zeker of het huidige gebruik veilig genoeg is.’

Onzekerheid

Ook het Franse instituut voor voedselveiligheid ANSES concludeerde recent dat er onzekerheid bestaat over de veiligheid van E171. Daarom verbiedt de Franse overheid uit voorzorg het gebruik van E171 met ingang van januari 2020.

Omdat alle consumenten recht hebben op veilig voedsel roepen Europese consumentenorganisaties de Europese Commissie op om het Franse voorbeeld te volgen. De Consumentenbond vraagt de Nederlandse overheid om dit te steunen.

Meer informatie: